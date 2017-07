Quand Nabilla met un vent à SCH !

Nabilla recale le manager de SCH !

La star qui s’est fait connaître via la télé réalité réapparait peu à peu sur le grand écran !

Après les multiples faits divers, Nabilla s’est apaisée et revient dans le show business.

Après avoir rejoint l’équipe de la série « Orange Is The New Black », pour le bonus de la série, la célébrité se retrouve sur le plateau de « Vendredi Tout Est Permis » sur TF1 pour présenter la météo à sa sauce.

La créatrice du buzz "Non mais allô, quoi", reviendra prochainement sur NRJ12 pour une nouvelle télé réalité !

Par ailleurs, les propositions de contrats et d’offre envahissent sa boîte mail, au point ou Nabilla reçoit un message assez particulier…

En effet, la jolie femme a reçu un mail provenant du manager de SCH pour faire une apparition dans le clip dur rappeur marseillais.

La réponse fait mal, puisque Nabilla affiche le mail du manager sur son Snapchat s’en prendre le temps de cacher le numéro de ce dernier en inscrivant « Voilà le mail le plus drôle de 2017 ».

Vous pensez que SCH va clasher Nabilla dans un prochain son ?