Voici pourquoi Jay-Z allume Kanye West dans ‘’4 :44’’ !

​Rien à voir avec Tidal, apparemment !

Depuis la sortie de ‘’4 :44’’, une embrouille a éclaté entre Kanye West et Jay-Z, qui étaient pourtant comme des frères il y a encore 3 ans. Pour expliquer les débuts de ce clash, de nombreuses explications ont été avancées, et notamment une volonté de kanye est de partir de Tidal, la plateforme de streaming qu’il avait pourtant mis en place avec Jay-Z.

Mais pour retrouver la vraie raison de cette embrouille, la meilleure solution était finalement d’étudier les textes de Jay-Z, qui sont décidément toujours aussi lourds de sens. Dans un de ses sons, Jay-Z balance sur le rappeur de Chicago :

‘’You gave him $20 million without blinkin'. He gave you 20 minutes on stage, f*** was he thinking'? f*** wrong with everybody is what you sayin'. But if everybody's crazy, you're the one that's insane’’

On pourrait traduire tout ça par :

‘’On lui donne 20 millions sans rechigner,

Il vous donne 20 minutes sur scène, bordel à quoi il pensait ?

Tu t’en fous de tout le monde, voilà ce que tu dis

Mais si tu penses que les gens deviennent fous, c’est bien toi qui est malade’’

Jay-Z fait ici référence au concert de Kanye le 19 Novembre dernier à Sacramento, où, surélevé au-dessus de la foule, il avait un peu disjoncté, balançant quelques tacles à Beyoncé, Jay-Z, et au monde entier, avant de quitter la scène après 20 minutes de show. De plus, c’est Jay-Z qui aurait débloqué les 20 millions de dollars nécessaires au lancement de la tournée de Kanye à l’époque, payant le staff et le

On peut donc comprendre la colère de Jigga.