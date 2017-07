Maitre Gims sera le jury de The Voice 7 !

Une étape de plus pour Gims !

Autant critiqué qu’idolâtré, Maître Gims ne fait que continuer son incroyable ascension !

Leader de la Sexion, l’artiste va faire ses premiers pas dans l’émission de chant « The Voice ».

Un talent qui plaît à TF1 puisque ce dernier aurait signé un contrat dans le label de la chaine de télévision française, suite aux différents face à Dawala, son ancien manager.

Alors que le rap et la musique urbaine plaît de plus en plus et atteint le grand écran, c’est dans la saison 7 que Gandhi sera membre du jury.

Aux côtés de Florent Pagny, Christophe Mae et Nolwenn Leroy, il intègre l’équipe des nouveaux jurys pour donner un coup de boost à l’émission qui voit le départ de M.Pokora, Zazie et Mika.

Une véritable réussite pour la chaîne et l’artiste qui devrait apporter une nouvelle ambiance à The Voice !