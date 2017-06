Columbine passe un ‘’Eté triste’’.

​Découvrez le dernier clip de Columbine, ‘’Eté triste’’, l’anti-tube de l’été !

Alors que les clips ensoleillés, en bord de plage, remplis de filles en maillot de bain, avec une bande son planante qui invite inconsciemment à se la couler douce en fumant des énormes cônes, sont à la mode en ce moment, le collectif Breton Columbine a décidé de prendre le contrepied total de toute cette bonne humeur, en nous sortant un des clips les plus mélancoliques possibles.

‘’Eté triste’’ est extrait de l’album ‘’Enfants terribles’’ toujours disponible, et le concept a vraiment été poussé à son maximum. Le crew a été jusqu’à payer une benne de sable pour la vider devant un bâtiment, pour symboliser la tristesse de ceux qui restent au bloc pendant tout l’été, alors que d’autres sont en train de bronzer sur la Côte d’Azur.

La vidéo a été réalisée par Sully et Foda C, et l’instru de Chaman et Sully est parfaite pour le thème. On vous invite fortement à écouter ce petit bijou, qu’on valide à fond !