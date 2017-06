Découvrez le dernier clip d'Origami : Matrixé, extrait de la série "#MercrediNoir".

Le 21 juin dernier, le groupe de rap français Origami a dévoilé le premier épisode "Mandela" de sa série de freestyle "#MercrediNoir". À l'instar de la première saison annonçant la sortie de la mixtape "168", les cinq MCs sont de retour avec la saison 2.

Afin d'annoncer le second volume du projet "168" disponible le 12 juillet prochain, les artistes originaires de Paris et de Seine Saint Denis ont ressorti la plume et nous ont présenté hier le septième épisode.

Intitulé "Matrixé", les cinq rappeurs se succèdent pour balancer du pur rap. En bas des tours dans ce visuel simple, mais efficace, Origami va vous matrixer comme il se doit !

Rendez-vous tous les mercredi pour découvrir un nouvel épisode de "#MercrediNoir" et rendez-vous le 12 juillet prochain pour découvrir "168 volume 2" !