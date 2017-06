Beyoncé et Jay-Z en mode princes de Bel-Air !

​Un couple quasi royal pour une maison très chère et très luxueuse…

Depuis la naissance de leurs jumeaux, Beyoncé et Jay-Z étaient sans domicile fixe, puisqu’ils avaient juste loué une énorme barraque à plusieurs centaines de milliers de dollars la journée. Maintenant que les deux enfants sont là, il est temps de s’installer pour les laisser grandir dans le calme.

Et on peut dire qu’ils ont mis les moyens pour leur nouvelle demeure, à Bel-Air en Californie… En effet, le couple, qui est l’un des plus riches des Etats-Unis, a déboursé pas loin de 130 millions de dollars pour cette maison, pour un terrain de 27 000 m², et une maison de 7500 m². Un beau petit palace avec 8 chambres, 11 salles de bain, 4 piscines, un terrain de basket, un studio d’enregistrement, un spa et un petit court de tennis.

Le couple a même explosé son budget, limité à 80 millions de dollars selon les sources. Les pauvres, on les plaint…