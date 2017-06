Migos dévoile la date de sortie de ‘’Culture II’’

Le trio du turn up nous dévoile enfin la date de leur second opus

« My bitch is bad and boujee » la phase que tu as forcément entendu depuis un bon moment !

Migos s’est imposé dans le paysage du rap US et s’est exporté à l’international avec ce gros titre « Bad and Boujee » issu de leur dernier projet en date, « Culture ».

Un projet qui se veut prometteur et avant-gardiste, puisque le trio familial annonce la sortie d’un second opus qui viendra succéder au dernier.

« Culture II » est bien en préparation !

Il y a quelques semaines de cela, lors d’un concert à Atlanta, Quavo créer la folie chez ses fans en lâchant « Culture II coming soon » (Culture II arrive bientôt) en plein freestyle.

Offset donne un coup de marteau et face aux rumeurs, il nous donne plus d’informations concernant la sortie du projet.

C’est en plein shopping que le rappeur annonce la sortie du projet pour octobre !

Alors que Migos s'est fait remarquer durant les BET Awards face aux conflits entre Joe Budden et Chris Brown, les rappeurs n'ont pas fini de faire parler d'eux !