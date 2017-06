Kendrick Lamar dévoile le clip bouleversant ‘’ELEMENT.’’

Un Kendrick Lamar à l’apogée de son art !

Le seul mot qui nous vient à l’esprit dès que l’on écoute son dernier opus, c’est DAMN !

Kendrick Lamar démontre une nouvelle fois qu’il est au sommet de son art et que sa place dans le game est largement méritée.

Avec son dernier album DAMN, Kendrick rafle les palmarès avec des performances à nous couper le souffle. Son dernier chef d’œuvre fait de lui le meilleur artiste hip-hop masculin durant les BET Awards, face à Drake ou Future !

Bien ficelé et toujours à la pointe du perfectionnisme, K.Dot nous dévoile deux clips dignes d’un film de cinéma !

Après son énorme comeback dans le clip Humble, et la seconde frappe pour la réalisation de DNA, Kendrick met un point d’honneur à soigner ses visuels de sorte à retranscrire sa musique à travers la vidéo.

Réalisé par Jonas Lindstroem & The little homies, le rappeur de Compton nous offre le clip de « ELEMENT. », un visuel qui nous met encore une fois une gifle.

Des images d’un Los Angeles brute, aussi frappantes que le rôle des figurants du clip.

Dans une succession de représentation du quotidien des habitants de sa ville, Kendrick prône haut et fort son quartier et l’optimiste qui se dégage à travers un Compton chaotique ou la violence gangrène et s’immisce dès le plus jeune âge.

Bien ancré dans son élément, on vous laisse découvrir l’incroyable clip du génie musicale Kendrick Lamar- ELEMENT.