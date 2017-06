Quand le rap retourne les Solidays !

Il y avait du beau monde ce week-end aux Solidays !

Ce week-end avait lieu les Solidays, le festival évènement pour lutter contre le Sida. Chaque année, les organisateurs nous offrent une programmation assez incroyable et poussée, mais cette année, on peut vraiment dire que le rap a été mis à l’honneur.

On peut déjà souligner la très belle performance de Mac Miller, venu tout droit des States pour mettre le feu sur scène. Mention spéciale également à House Of Pain, qui ont voyagé dans toute la France pour pouvoir rapper à Marsatac le vendredi soir et aux Soldiays le jour d’après.Les new-yorkais du Flatbush Zombies ont également été très très costauds.

Pour ce qui est de nos frenchies, vous avez forcément entendu parler du bordel mis par Vald, Sofiane et Kalash Criminel en plein dimanche après-midi. Si ça n’est pas le cas, on vous remet une petite vidéo pour que vous puissiez vous faire une idée.

Le parisien Georgio a également donné du très bon boulot pour son public, et a mis son énergie et sa mélancolie au service d’un show très réussi, notamment grâce à l’aide de ses musiciens, qui donnent tout de suite une autre ampleur au spectacle.

Excellente surprise cette année, la programmation de la scène Radar, où on a également pu voir Panama Bende et Jok’air devant un public conquis. Sadek a également donné de sa personne pour parfaire une soirée déjà bien lourde ! On vous met une petite vidéo pour que vous puissiez vous faire un avis.

Et enfin, on ne peut pas passer sous silence l’énorme performance de Kery James, qui semble de plus en plus chaud en live au fur et à mesure que les années passent. Rien de tel que l’expérience pour montrer à tous ces jeunes rappeurs le chemin qu’ils ont encore à parcourir !