Vald et Sofiane délirent sur leur parcours commun !

Vald et Fianso parlent du bon vieux temps, et c’est très drôle.

Vald et Fianso sont des potes de longue date, comme ils l’ont déjà dit dans plusieurs interviews. Les deux MCs sont issus du 93, et même s’ils ne traînaient pas ensemble plus jeunes, ils ont très vite sympathisé via des connexions communes du monde de la musique. On a d’ailleurs aperçu Vald dans le clip de Jesuispasséchezso 2, par exemple.

Comme les deux MCs sont deux des plus grosses têtes d’affiches du moment, l’excellent site Noisey a mis en ligne une vidéo où les deux rappeurs s’interviewent eux-mêmes, et échangent des souvenirs du bon vieux temps, au sujet de la musique, de leurs actualités, de leurs références.

Et c’est vraiment très drôle. Une interview qui augmente encore plus le capital sympathie des deux MCs !