Pins et Dimeh balancent le clip de ‘’Muchas’’ !

​Découvrez le dernier clip de pins et Dimeh, ‘’Muchas’’ !

Pins et Dimeh, les deux enfants terribles du game, reviennent avec un nouveau titre, ‘’Muchas’’ ! Un titre et une ambiance qui sentent bon le soleil et l’été. D’ailleurs, ça sent tellement le soleil qu’ils sont partis jusqu’au Nevada, dans le secteur du Grand canyon, pour aller tourner le clip.

La mélodie est rythmée, les lyrics sont enfantins, mais efficaces, et les deux potes se pavanent vêtus de leur plus belle chemise. A la prod, c’est Member K, et la vidéo a été réalisée par Mamby FilmMaker, comme pour le clip de ‘’Yellow’’. Bref, un bon petit son pour pas se prendre la tête!

Alors, qu'est-ce que vous en pensez?