Un premier projet solo pour Quavo !

Quavo, membre du trio Migos, sortira son premier projet solo vendredi.

Quavo est doucement en train de s’installer sur le trône de leader du trio d’Atlanta Migos, mais se rapproche aussi doucement de celui du rap game, dans le sens où il devient un MC hyper important du paysage hip hop mondial. De plus, il multiplie les featurings avec tout le monde, touchant un public de plus en plus large.

Quavo va passer un pallier cette semaine, puisqu’il va sortir vendredi son premier album solo, qui s’appellera ATL. Le projet est déjà disponible en précommande sur iTunes. Et on y retrouve du beau monde, puisque sur les 9 titres déjà dévoilés, on a, en vrac, du PARTYNEXTDOOR, du Migos, évidemment, Rich The Kid, mais aussi Remy Ma, O.T Genasis, ou encore Ty Dolla Sign.

Bref, un projet qui pourrait bien mettre quelques baffes ! Et vous, vous l’attendez ?