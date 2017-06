Sprite lance une offensive sur le hip hop !

​La marque Sprite met en place une nouvelle stratégie commerciale.

Le hip-hop est de plus en plus populaire partout dans le monde, et donc de plus en plus bankable pour les marques. Alors les partenariats et les ponts se multiplient, avec les marques de vêtement, forcément, mais aussi avec les marques de Soda telles que Sprite.

La marque de boisson avait déjà approché plusieurs légendes du game pour promouvoir ses produits, mais cette fois, c’est la nouvelle génération qui est mise à l’honneur dans cette nouvelle campagne de promotion.

Lil Yachty, Vince Staples, DRAM, Kamaiyah, Vic Mensa et Kap G auront tous des canettes de Sprite à leur effigie, avec leur visage collé dessus. Un bon coup de comm gagnant-gagnant pour la marque et les MCs, qui ont tous besoin de promo puisque leur carrière est encore toute récente.

Le directeur marketing de Sprite, Bobby Oliver, a commenté cette actualité lors d’une interview au site Billboard.com : "C'est une relation à double sens que nous avons avec le Hip-Hop. Nous reconnaissons la popularité du Hip-Hop et le fait que les artistes de ce genre restent fidèles à leur identité. Ils ont une voix, ils ont un point de vue sur lequel personne ne faisait attention et Sprite l'a ressenti. Il s'agit donc d'un partenariat mutuellement avantageux. Il ne s'agit pas d'un marketing d'entreprise ou de quelque chose de ce genre. Il s'agit de savoir comment rester fidèle à ce que le Hip-Hop devait être, ce qu'il signifiait à l'origine pour nos fans".

En attendant, toujours pas de canettes pour Fianso…