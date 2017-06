Une plainte de Future contre Desiigner ?

Future aurait porté plainte contre Desiigner pour atteinte aux droits d’auteur.

La blague sur le rap US la plus utilisée de 2016 se serait en fait déjà passée sans qu’on le sache… C’est en tout cas ce que déclare le producteur Menace lors d’une interview. Producteur de Desiigner sur le titre ‘’Panda’’, il a annoncé que Future et Mike Dean avait porté plainte contre Desiigner et lui-même pour atteinte aux droits d’auteur sur ce morceau.

Il faut dire que, tant dans la voix que dans le flow, les deux rappeurs se ressemblent comme deux gouttes d’eau sur ce morceau… Le producteur de ‘’Panda’’ a déclaré : ‘’ Il y a eu un problème avec Future, il a posé une demande de plainte pour Violation des droits d’auteur sur le titre « Panda » en prétendant qu’il ressemble à son morceau « Fuck Up Some Commas ». On était sur le point de recevoir nos chèques pour notre travail, mais sa demande a ralenti le processus et on ne sera pas payé avant l’année prochaine. Le problème, c’est que lorsqu’on te colle une plainte, ça ralentit tout ! ‘’

Le représentant de Future n’a pas confirmé la rumeur, mais on a hâte de voir ce que les autorités vont décider. Pour vous, Desiigner c’est du plagiat de Future ou pas ?