‘’Nouvelle Paire’’ de Ray Ban pour Biffty et Alkpote !

Découvrez le dernier clip de Biffty et Alkpote, ‘’Nouvelle Paire’’, avec Dj Weedim !

Alkpote et Biffty sont en route vers un royaume sombre peuplé de créatures malsaines avec très peu de vêtements. Ils ont décidé d’y aller en bateau, embarcation pilotée par l’inévitable Dj Weedim. Et ils s’ambiancent en fumant les plus grands joins et en buvant les plus grands verres.

S’il fallait résumer ce morceau en juste quelques mots, c’est ce qu’on pourrait vous dire sur le titre ‘’Nouvelle paire’’, de Biffty et Alkpote, avec Weedim à la prod. Enfin, pas qu’à la prod, car on entend également sa voix sur le refrain. Le thème ? La nouvelle paire de lunettes, symbole d’une nouvelle vie accomplie.

Et surtout, les putes, les fesses et la weed! Oui, on ne change pas une équipe qui gagne. L’instru est très perchée, mais du coup elle colle parfaitement à l’univers du morceau. Le titre est extrait de la mixtape de Biffty et Weedim, ‘’Mega Bonus’’, qui sort le 23 juin prochain.