XXXTentacion frappe un fan en plein concert !

Le rappeur de « Look At Me » n’a pas fini de faire parler de lui !

Le rappeur XXXTentacion ne cesse de faire la polémique depuis qu’il accuse Drake de lui avoir piqué son flow dans son titre « KMT », et de vouloir emprunter et voler la culture des autres Mc’s du game. Après l’épisode Dreezy, le rappeur de Floride refait des siennes en allant de plus en plus dans le trash et les excès : pogo tumultueux en show, baston, et voir même un saut dans la foule raté (tu payes ta place mais pas seulement que pour la musique). Par ailleurs, quelques semaines après s’être fait frapper en pleine performance, c’est au rappeur de cogner, mais cette fois-ci, c’est un fan qui est en face et qui s’est pris une droite en pleine face… Le jeune rappeur seulement âgé de 19 ans revient sur les faits pour le média américain TMZ : « Les gens ne sont que des haters. Avoir 19 ans et ce succès, ça crée beaucoup de problèmes. Ce n’est pas quelque chose pour lequel j’étais prêt. Donc je vais prendre tout ça comme un homme, être l’homme de la situation et faire ce que je dois faire. »