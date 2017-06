2 Chainz a 10 sons avec Drake sous le coude !

​2 Chainz est absolument fan de Drake.

Le gars 2 Chainz vient de sortir son nouvel album, Pretty Girls Like Trap Music, et les critiques sont plutôt bonnes pour l’instant. On espère pour lui que le succès commercial sera au rendez-vous, car le MC fait partie des figures culte de la trap depuis ses débuts quasiment.

En attendant les résultats de la première semaine, 2 Chainz, anciennement appelé Titty Boi, multiplie les interviews promotionnelles. Hier, dans l’émission de Dj Whoo Kid’s, il a expliqué en détails ses efforts pour faire son retour, ses collaborations, son business de sneakers, et il en a également profité pour nous parler un peu de Drake : ‘’Moi et Drake, on va rester connectés pour toujours. Je le respecte, il a beaucoup de talent. C’est un très bon gars avec moi, et même si on a pas de feats sur ce projet, on en a 10 qui ne sont jamais sortis’’.

On attend d’entendre tout ça avec impatience !