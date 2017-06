Mr Carlton dévoile « Super bonne » avec Carlito et Diego !

Découvrez le nouveau clip « Super bonne » de Mr Carlton, Carlito et Diego, second extrait de l’EP « Le Projet Saison 1 » !

Ambiance et festivité sont aux rendez-vous dans le nouveau titre de Mr Carlton !

Un single prêt à faire danser tous les clubs de l’hexagone.

Après avoir dévoilé le clip « ça pète », premier extrait de son EP baptisé « Le Projet Saison 1 », c’est avec un nouveau hit nommé « Super bonne » en compagnie de Diego et Carlito que l’artiste reprend les devants de la scène.

Partenaire et proche du rappeur et auteur Soprano, Mr Carlton revient avec des textes affutés et une mélodie percutante de quoi vous faire bouger comme jaja en club.

Venez découvrir le nouveau clip de Mr. Carlton - Super bonne ft. Diego, Carlito :