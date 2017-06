S.Pri Noir est le nouveau ‘’Highlander’’ !

​Encore un clip incroyable de S.Pri Noir, ‘’Highlander’’ !

Encore une nouvelle tuerie visuelle envoyée aujourd’hui par S.Pri Noir, et réalisée par TBMA ! Décidemment, le rappeur a décidé de mettre une baffe graphique sur chacune de ses vidéos, et pour son dernier clip, ‘’Highlander’’, on peut dire que la baffe est lourde !

Après la neige pour coller à la prod planante de ‘’Skywalker’’, c’est ambiance éclairs, orages, grandes étendues et véhicules motorisés pour mieux coller à l’univers de ‘’Highlander’’. Une référence au film culte du même nom, décliné par la suite en séries, romans et autres. L’équipe de S.Pri Noir, avec Hugz Hefner à la prod, a même poussé le truc jusqu’à faire une instru à base de sample de cornemuse, une chose qui avait déjà été expérimentée par SCH et Hooss sur ‘’Aniki’’, et aussi par S.Pri Noir dans ''Celte''.

S.Pri nous a donc envoyé du très lourd, une fois de plus, en attendant son abm qui ne devrait plus tarder. Le flow est calibré, la plume est affinée, pas de vulgarité excessive, et un style qui le différencie du reste du game : S.Pri a tout ce qu’il faut pour être une des très grosses sorties de l’année !

Vous validez ?