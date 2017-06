Découvrez ''TALENTS FÂCHÉS'' Volume 5 !

Le phénomène Talents Fâchés Volume 5 débarque dans le game !

Le projet incontournable du rap français revient avec un Volume 5 !

"Talents Fachés" réunis le gratin du rap français de la scène underground. Ayant pour but de révéler les futures stars du rap game, l'opus revient en juillet 2017 avec le volume 5 pour nous offrir une palette de nouvelles pépites prêtes à assurer l'avenir du vrai rap français.

Le dernier volume sorti fin 2009 avait révélé des rappeurs comme Niro, Leck, Sultan, Dosseh, ou encore Fianso, qui ne fait que de rafler les médailles du rap game.

Plus qu'une simple compilation de titres, c’est l'école du rap !

De nombreux MC's sont passés par cette école comme Sefyu, La Fouine, Sinik et MacTyer…

Après le sulfureux « Plutôt Comme Ça » de I.K (TLF), qui approche du million de vues, « On Est Prêt » de TRZ, FABRE et IK, « Pas Bella » de NAPS et KALIF HARDCORE, « J’te Donne Même Pas L’Heure » interprété par ROHFF, I.K et A2L, voici « Crapuleux » de SULTAN.

On vous donne rendez-vous pour pécho "Talents Fâchés Volume 5", disponible le 7 juillet 2017 !