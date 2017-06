Niska vous fait gagner un voyage à New-York !

Un beau geste de la part du rappeur, qui monte son association.

On n’attendait pas forcément Niska dans ce domaine-là. Alors que son titre ‘’B.O.C’’ tourne dans tous les postes de France, le rappeur s’est lancé dans une autre aventure, assez éloignée du monde de la musique. En effet, le rappeur vient de créer une association, ‘’Charo Ensemble plus fort’’ dans le but de s’investir avec les jeunes.

Il organise un grand jeu concours en partenariat avec une autre association, Grignywood, dont le grand prix est un voyage à New-York, avec une session studio au programme ! Un énorme cadeau, qui sera offert à celui ayant écrit le meilleur 16 mesures sur le thème de ‘’Si j’étais président’’. Un vaste sujet qui en inspirera plus d’un.

Seule déception, le jeu est pour l’instant réservé aux jeunes d’Evry, mais l’association a déjà fait part de sa volonté d’étendre son action.