Dabs fait de la ‘’Magie’’ dans son dernier clip !

​Découvrez le dernier clip de Dabs, ‘’Magie’’ !

Encore un son de Dabs qui risque de tout casser. Mais cette fois, ça n’a rien à voir avec les sons qu’on avait entendu de lui avant ! Après ‘’Ouloulou’’ et ‘’De la Mulla’’, le rappeur s’est cette fois essayé à l’afrotrap. Et ça tombe bien, puisque le son, ‘’Magie’’, est un extrait de la compilation ‘’Afro Trap vol.1’’, où apparaîtront également MHD, la Moula Gang, DSK on the Beat et Dj PEET.

Pour le clip, Dabs est parti au bled, pour un rendu plein de soleil, de bonne humeur et de gens souriants qui dansent. L’objectif du morceau est atteint, puisque le refrain rentre dans la tête et le rythme très entraînant.

Bref, un son qui va tourner sur toutes les radios !