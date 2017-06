2 Chainz payait Ludacris 100 000$ l’album !

​Même aujourd’hui, on sent la rancœur chez 2 Chainz.

Alors qu’il va bientôt sortir son album ‘’Pretty Girls like trap music 2’’, 2 Chainz était l’invité de l’émission Everyday Struggle, présentée par Dj Akademiks, Joe Budden et Nadeska. Il en a profité pour revenir sur certaines anecdotes de sa carrière, lui qui a déjà passé plus de 15 ans dans le game, et notamment sur les relations avec son ancien label, Disturbing the Place, dirigé par Ludacris. Le label avait mis en place des règles assez bizarres et peu acceptables.

A l’époque (2007/2009), il raconte que : ‘’Un matin, je me suis levé et me suis dit : je ne veux plus faire ça, je le sens pas. A partir de ce moment, j’ai dû trouver un avocat, et j’ai fini par me tirer de ce contrat. Je devais lui payer 100 000 dollars sur chaque album que je sortais sur son label. Mais j’ai gagné 100 000 $ tellement de fois dans ma vie que je pense m’en être plutôt bien tiré en quittant ce label’’.

100 000 $ par album, ça relève plus du racket que de la collaboration en effet… On ne savait pas que Ludacris était aussi dur en affaires!