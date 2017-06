Miles MD va ‘’Tous Les Ken’’ !

​Découvrez le dernier clip de Miles MD, ‘’T.L.K.’’ !

Miles MD, le rappeur du 19ème arrondissement, est déjà de retour avec un nouveau clip ! Après le succès de ‘’Mon Dazza’’, le MC nous dévoile son dernier titre, ‘’T.L.K’’ (pour Tous Les Ken). Un titre à l’atmosphère beaucoup plus énervée que celle de son précédent morceau.

Pour ce qui est du clip, il a abandonné la Côte d’Ivoire pour vous inviter dans une sorte de forêt épaisse et assez flippante. Sur une belle prod bien trap, Miles MD nous débite son flow et parle son envie de tout manger dans le game et dans la street.

Encore du bon boulot, on espère voir la suite bientôt !