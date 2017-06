Les règles folles du label TDE !

​Le label de Kendrick Lamar et Schoolboy Q a les meilleures règles du monde.

On vous avait parlé il y a quelques semaines des lois imposées par Birdman sur son label, Cash Money Records. Cette semaine, ce sont les règles du label Top Dawgz Entertainment qui ont été dévoilées, et on peut dire qu’elles sont beaucoup plus cool que celles de Birdman.

On pourrait appeler ça les commandements du TDE, label de Kendrick Lamar, Schoolboy Q, Isaiah Rashad et bien d’autres. Le premier, qui semble le plus important : si t’es pas un de nos potes, ne vient pas. Au moins c’est clair. Et si tu es un pote, mais que tu es avec quelqu’un qui nel’est pas, ne vient pas non plus. Le label est donc QLF.

Le label interdit aussi aux étrangers de poster des photos des studios sur les réseaux sociaux. Il interdit également de toucher à la weed de Schoolboy (qui a l’air réputée) sauf s’il te pense assez cool pour te la passer.

Bref, de bonnes règles bien drôles, on imagine que l’ambiance doit être assez folle lors des sessions studio !