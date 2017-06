XXXTentacion attaqué en plein concert !

​KO dès le premier round…

MC est un métier dangereux, on ne le répètera jamais assez. Faut être solide, et même quand c’est le cas, pas sûr de pouvoir faire face à tous les imprévus qui se présentent à vous. C’est l’amère expérience qu’a fait hier soir XXXTentacion lors de son show à San Diego.

Quand on passe sa vie à jouer aux bad boys (il avait été soupçonné de frapper sa femme enceinte, tout de même…) et à être de plus en plus fou pendant ses concerts (des sauts de 15 mètres dans la foule, etc…), il est normal de tomber sur des gars qui veulent te tester. C’est le revers de la médaille, en quelques sortes.

Hier, alors qu’il était en plein concert, le rappeur s’est fait agressé par un fan qui lui a sauté dessus alors qu’il était au micro, le mettant KO direct.

Le fan s’est ensuite fait démonté par la sécurité du concert, qui arrive un peu tard toutefois puisque le rappeur est déjà KO. Heureusement, le rappeur se relève quelques instants plus tard. Plus de peur que de mal, même si c’était très spectaculaire.