Asap Mob à nouveau réuni dans ‘’Wrong’’ !

Alors qu’il était plus dans les bails de textiles que dans la chanson, on avait un peu peur de voir Asap Rocky disparaître de la scène musicale. Mais finalement, il n’en est rien : Pretty Flacko est de retour, aux côtés d’Asap Ferg, pour une connexion plutôt lourde.

Le morceau s’appelle ‘’Wrong’’, et il parle de leurs pêchés, en particulier ceux qui concernent leurs relations avec les filles, qui sont très souvent conflictuelles. Le titre est donc une espèce de confession qui s’adresse aux auditeurs, ou à Dieu, on ne sait pas trop.

Autre chose notable : Asap porte un très beau sweat ‘’We should all be feminist’’. On ne sait pas pourquoi, mais ça lui va plutôt bien, non ?