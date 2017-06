​Will.i.am a confirmé le départ de Fergie.

Alors que la chanteuse n’était plus apparue avec le groupe depuis l’édition 2015 du festival Coachella, on se doutait un peu qu’elle prenit ses distances avec le reste des Black Eyed Peas. C’est Will.i.am qui a confirmé ce qu’on pressentait tous : Fergie ne fait plus partie des Black Eyed Peas.

Alors que le groupe était attendu demain à Cardiff pour performer pendant la finale de Ligue des Champions entre la Juventus et le Real, les spectateurs n’auront donc pas le plaisir de voir Fergie lors de ce concert. Pour l’instant, le groupe resterait un trio, et aucune chanteuse ne viendrait remplacer Fergie.

Will.i.am a annoncé à la presse : ‘’ Elle travaille sur son projet solo, alors que nous sommes sur cette toute nouvelle expérience, on célèbre les 20 ans de Black Eyed Peas et on va sortir de nouvelles musiques. Nous avons travaillé sur un tas de chansons sur son disque solo, nous sommes fiers qu’elle ait son label, mais les Black Eyed Peas ont progressé en termes de contenu, de technologie et d'expériences sur notre nouveau projet, "Masters of the Sun". ‘’

Il a également confirmé sa volonté de retravailler avec plusieurs autres chanteuses, même si aucune n’aurait la même place que Fergie dans le groupe.