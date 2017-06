Ayo & Teo veulent leur ‘’Rolex’’ !

​Découvrez un des bangers de l’été avec le clip de ‘’Rolex’’, par Ayo & Teo.

Ça y est, ça sent bon l’été ! Les artistes ont sorti leurs plus beaux habits et les beats les pus dansants pour ambiancer les fans pendant les trois mois qui vont suivre. Ayo & Teo, deux jeunes rookies américains, viennent de sortir un bon banger qui pourrait bien vous faire danser pour toutes vos futures soirées.

Le titre, c’est ‘’Rolex’’, et le clip est bien coloré et bien fou comme il faut. Les deux potes et leur crew font n’importe quoi dans la ville, dans le supermarché, partout : planches de skateboard, déguisements de panda, vêtements flou, tout est là pour véhiculer de la bonne humeur.