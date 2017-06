Travis Scott et James Harden : la Houston Connexion !

Travis Scott a invité James Harden pour son dernier clip !

Le rappeur producteur ambianceur de Houston, Travis Scott, continue à tout éclater dans le rap game US. Après avoir gagné deux disques de platine en un jour, puis sorti un énorme featuring avec 2Chainz, Travis vient de sortir un énorme clip avec un invité de marque : James Harden.

Le single s’appelle Way Back, et il est extrait de son album ‘’Birds in The Trap Sing McKnight’’. Le clip a été réalisé par Travis Scott lui-même, et la vidéo commence sur le meneur des Houston Rockets en face de plein d’écrans, où on voit des gens le critiquer en boucle. Puis il fait un face à face avec lui-même.

On ne veut pas vous spoiler toute l’histoire, puisque le clip est assez long, mais le son est vraiment excellent, on vous le conseille !