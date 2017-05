La programmation du siècle à Manchester !

​Les stars se bousculent pour rendre hommage aux victimes des attentats.

Le 22 mai dernier avait lieu un évènement dramatique à Manchester, lors du concert d’Ariana Grande. Depuis, les hommages aux victimes se sont multipliés, au fur et à mesure qu’on découvrait l’horreur de la situation là-bas.

Visiblement très touchée par les évènements, la chanteuse Ariana Grande a pris quelque sjours de repos avant d’annoncer qu’elle serait bientôt de retour à Mancester, pour donner un énorme concert en mémoire des victimes.

On en sait désormais un peu plus sur le déroulement de ce concert-hommage : l’évènement aura lieu le dimanche 4 juin prochain, à Manchester, évidemment, et à Old Trafford, lieu très connu de tous les amateurs de football.

Mais surtout, on connait la programmation de l’évènement, et on peut dire que c’est du très lourd : en plus d’Ariana Grande, Miley Cyrus sera également présente, ainsi que Cold Play, Pharrell, Justin Bieber, Katy Perry, Usher, et les Black Eyed Peas.

Une énorme programmation, pour un concert dont les bénéfices seront reversés aux familles des victimes.