La femme de Stephen Curry balance un freestyle !

Ayesha Curry s’est lâchée durant un festival et la femme du célèbre shooteur, Steph Curry, a même réussi à faire turn up le rappeur E- 40 !

La magnifique Ayesha Curry était présente au Bottlerock festival en Californie, accompagnée de son mari, avec qui elle est mariée depuis 6 ans, que du bonheur !

Cuisinière reconnue et ayant sa propre émission de télévision, la jeune femme s’est fait plaisir et a pris le mic pour kicker comme il se doit !

En plus de faire bouger la foule, elle réussit à enjailler E- 40 sur son freestyle mêlant le flow et les lyrics du rappeur Drake et son titre « Energy ».

Alors qu’elle cuisinait en direct live, c’est en musique que la talentueuse Ayesha fait son coup de promo et l’on peut dire qu’elle à la bonne recette