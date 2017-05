Says’z dévole le clip de ‘’Umani’’ !

​Découvrez le dernier clip de Says’z avec Dj McFly et Lothy, ‘’Umani’’ !

Après ‘’Gleeden’’ et ‘’Waht’s your name’’, Says’z nous dévoile un nouveau clip, nommé ‘’Umani’’. Le chanteur comorien s’est appuyé sur DJ Mc Fly et Lothy (dédicace à Kaaris) pour produire ce qui pourrait bien être un des sons de l’été. Ce qui est certain, c’est que c’est un hit en puissance, calibré pour passer sur toutes les ondes et même en club.

L’ambiance est très ensoleillée, et le thème est bien entendu l’amour impossible, une fois de plus, entre Says’z et la fille de ses rêves qui le juge trop immature. Au programme, jolies filles, danse, quelques fontaines, un peu de végétation, le tout sur une instru entraînante. Le son est issu de l'album ''XVI'' qui sortira le 16 juin prochain!

Bref, la recette est bien calibrée ! Et vous, qu’en pensez-vous ?