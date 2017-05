Eminem et Justin Timberlake aident les victimes de Manchester !

Un beau geste amenant plusieurs millions de dollars !

La semaine dernière, l'Angleterre a été la cible d'une attaque terroriste juste devant la salle du concert d'Ariana Grande faisant plus de vingt-deux morts et cinquante-neuf blessées. Alors que le monde et les artistes ont été touchés par cet attentat, beaucoup ont décidé de se mobiliser.

Après avoir appris que la chanteuse allait s'occuper de payer les funérailles des victimes, deux autres stars ont exprimé leur soutien sur les réseaux sociaux. En effet, Eminem et Justin Timberlake ont utilisé leurs influences pour partager une cagnotte destinée aux familles des victimes et des blessés.

Au total, ce magnifique geste de soutien a permis de récolter plus de 2.3 millions de dollars grâce à plus de 53 000 généreux donateurs. SI vous souhaitez participer, juste ici, il vous reste encore 25 jours !