Mariah Carey joue la diva et se fait cut dans le montage d’un film !

Mariah Carey pousse son caprice trop loin et se fait boycott d’une scène de film !

Ingérable, capricieuse, insatisfaite au tempérament tumultueux, la diva Mariah Carey fait encore parler d’elle…

La comédie "The House" prévue dans quelques mois, la chanteuse devait y jouer une scène en compagnie de Amy Schumer et Will Ferrell. Les producteurs avaient lâché un gros billet pour voir la diva parmi eux, mais était-ce une bonne idée ?

Lors de son arrivée, Mariah Carey joue la miss et enchaîne les caprices de star !

La chanteuse voulait une loge remplie de rose blanche, du coup un assistant à lâcher 500 dollars pour éviter l’incident de trop !

Après les roses vient s’ajouter les dizaines de peluches d’agneaux blancs, qui font référence à ses fans (oui, c‘est bien le nom qu’elle leur donne). La chanteuse en voualit dans sa loge à ses côtés pur se sentir aux plus près de ses fans. Pour pallier à cet énième manque, un stagiaire s’est occupé de lui rapporter ses peluches !

Cerise sur le gâteau, le scénario de son personnage qui était supposé mourir à la fin du film ne lui plaît pas du tout et comme toute reloue, elle demande de changer le scénario spécialement pour elle.

Résultat des courses, l’équipe ont décidé de la couper lors du montage…