MMZ se pavane dans ‘’Ma 6-T J’vends’’ !

Découvrez le dernier clip de la MMZ, ‘’Ma 6-T J’vends’’ !

C’est déjà le retour de la MMZ ! Les enfants terribles du 91 ont décidé de maintenir une fréquence de clips assez soutenue, vu qu’ils balancent une vidéo toutes les deux semaines voire encore plus rapidement. On sent une grosse envie de la part des deux jeunes, qui veulent vraiment croquer le plus possible.

Pour le clip de ‘’Ma 6-T J’vends’’, les deux garnements ont choisi le soleil et les palmiers, une fois de plus. Le groupe est entouré de tous ses potes, car après tout, eux aussi ils sont QLF. Au niveau des thèmes, la réussite, le partage avec les gens fiables, bref, toujours la même recette efficace, avec un refrain qui rentre bien dans la tête, sur une prod de Klymvx.

Le son est un inédit, on peut penser qu’il sera donc bientôt sur un nouveau projet du groupe !