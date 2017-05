Dj Khaled transforme l'or en platine !

Où s'arrêtera-t-il ?

Le 28 avril dernier, Dj Khaled pensait-il dévoiler le plus gros single de l'année ? En featuring avec Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper et Lil Wayne, le producteur américain a réuni la crème des artistes pour faire de ce titre un véritable tube.

Le 16 mai, alors que le son s'est placé numéro un du Billboard Hot 100, "I'm The One" prend de l'ampleur en devenant single or. Aujourd'hui, le magicien Dj Khaled vient de transformer son single d'or en platine en écoulant plus d'un million d'exemplaires.

Fièr de sa réussite, le Dj a dévoilé son single de platine sur son compte Instagram en remerciant ses fans et en annoncant que l'album "Grateful" aura bientôt sa date de sortie.

"I'm the one" n'a pas fini de faire parler de lui et le single continue son voyage vers le single de diamant cependant, l'atteindra-t-il ?