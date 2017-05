En plein concert, Chance The Rapper freestyle sur ‘’Mask off’’ !

​Chance The Rapper nous livre une performance live incroyable !

On savait que Chance The Rapper était un mec génial. Le gars est généreux, comme quand il donne des thunes pour les écoles pauvres de Chicago, il est humble, mais c’est surtout un excellent rappeur, et un performer de talent, même en concert.

Il l’a prouvé une fois de plus, en lâchant un énorme freestyle en plein concert, sur l’instru de ‘’Mask Off’’, le hit de Future. Sur une instru qu’il ne maîtrise pas, être capable d’enjailler le public à ce point, c’est du grand art.

Bon , maintenant, va falloir penser à un remix de ''Mask Off'' où Future invitera tous les rappeurs qui ont repris son instru, pour qu’on voit qui est le meilleur !