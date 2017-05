Booba et Fally Ipupa sont enfin récompensés !

Après cinq mois, il était temps.

Dévoilé mi-décembre dernier, ce titre à l'ambiance bien dansante intitulé "Kiname" dans lequel on retrouve Booba et Fally Ipupa comptabilise plus de quinze millions de vues sur YouTube.

Un véritable succès pour cette collaboration qui, cinq mois plus tard, devient single or avec plus de dix millions d'equivalent streaming et téléchargement.

Le titre a mis du temps à être certifié, mais le talent est toujours récompensé un jour ou l'autre ! Du côté de Booba, on aura l'occasion de le retrouver aux BET Awards 2017 à Los Angeles en compagnie de MHD.