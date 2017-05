‘’Si la mixtape de Lil Uzi Vert ne sort pas, je tire sur mon école’’ !

​C’est ce qu’un jeune adolescent a annoncé sur Twitter…

Lil Uzi Vert est devenu une vraie star aux USA. Plus qu’une star, une personnalité clivante : soit on l’aime, soit une le déteste, mais tout le monde parle de lui. Et naturellement, comme toute star, le rappeur a lui aussi ses fans complètement fous.

Le dernier fan en date n’a pas l’air bien fini, et surtout, il n’a pas fait rire grande monde… Sur les réseaux sociaux, il a carrément menacé d’aller tirer sur son école si la nouvelle mixtape de Lil Uzi Vert était encore retardée (LUV is rage 2 était initialement prévue pour novembre).

Une réaction très gangsta, qui n’a pas fait rire les autorités. Les policiers sont venus interpeler le jeune de 16 ans, et ont retrouvé chez lui 2 armes prêtes à être utilisées. Le jeune a été viré de son lycée.

On ne plaisante pas avec el armes à l’école aux USA, et ils ont bien raison, quand on connaît leur histoire…