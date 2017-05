NTM : ‘’l’âge d’or du rap français, non merci ’’ !

​NTM a fait le show lors de leur interview pour Le Parisien.

La nouvelle a affolé la toile depuis l’annonce de la ‘’reformation’’ du groupe NTM (pour eux, le groupe ne s’est jamais séparé), et surtout, l’officialisation des deux dates de Bercy, les 9 et 10 mars 2018. Devant les caméras du Parisien, c’était l’occasion de revenir sur cet évènement, et de faire un petit bilan de la situation actuelle du groupe.

Toujours avec leur franc parler habituel, Kool Shen et Joeystarr ont mis les choses au clair, en parlant un peu de la presse, de leurs collègues rappeurs, et de l’actualité du groupe. Au sujet de leur ‘’reformation’’, ils affirment : ‘’Pour nous, il n’y a pas de reformation, car il n'y avait pas eu de réelle séparation. En 1998, on avait fait effectivement une longue pause. Mais après nos retrouvailles en 2008 pour les shows à Bercy, ou pour le concert au Parc des Princes en 2010, on ne s'est jamais dit que l'on ne remonterait plus jamais sur scène ensemble.’’

Les deux rappeurs en profitent pour balancer un petit taquet à l’Âge d’Or du rap français, en affirmant : ‘’L’âge d’or du rap français, on va le faire tout seul […]. Ça ne nous intéresse pas de monter sur scène avec une espèce de collectif, pour jouer deux morceaux. On préfère avoir notre propre show, pour faire notre propre truc’’.

Le colt est chargé, plus qu’à attendre le 9 mars 2018. Presque un an…