Un nouveau trailer poignant pour All Eyez On Me !

​Tupac et sa maman sont très touchants dans ce dernier trailer.

Alors qu’on se rapproche petit à petit de la date de sortie du biopic sur Tupac, ‘’All Eyez On Me’’, l’attente monte, et pour faire patienter les fans, les producteurs lâchent des trailers au compte-gouttes. Ce dernier trailer est plutôt réussi, et on sent que les réalisateurs ont voulu aller au fond de la psychologie de la légende du rap.

Dans ce dernier trailer, on voit Tupac et sa mère, Afeni Shakur, se lancer dans une discussion poignante, où elle semble s’inquiéter pour son fils et en même temps être fière de lui. Le jeune Tupac lui répond alors qu’il ne serait rien sans elle, et que c’est elle qui a fait de lui l’homme qu’il est devenu.

On attend avec impatience la sortie, le 16 juin prochain.