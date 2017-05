Meek Mill claque 20 000 $ dans un night-club !

Meek Mill et T.I. se sont bien amusés cette nuit-là…

On a l’habitude de voir les rappeurs faire n’importe quoi pendant leurs soirées en club. Cette fois, c’est Meek Mill et T.I. qui ont retourné une boîte de New York, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils ont mis les moyens pour mettre l’ambiance !

En plus de rapper, Meek Mill a fait rentrer tout son crew, a commandé dix bouteilles de Don Julio 1942, et a surtout fait tomber 20 000 dollars sur le gros cul d’une danseuse, qui est sûrement une strip teaseuse aussi.

T.I. était là, et il a témoigné que l’ambiance était ultra chaude. Au vu de ce post Instagram, on veut bien le croire ! En tout cas, le clash avec Drake n'a pas l'air d'avoir fait plus de mal que ça aux finances de Meek Mill.