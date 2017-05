Bow Wow, le mytho du rap game !

​Le jet privé c’est pas pour aujourd’hui…

Quand on est un rappeur en déclin, on ne peut plus vraiment vivre comme si on était Dr. Dre ou Drake… C’est pourtant ce que Bow Wow a essayé de faire croire à ses followers. Hier, le rappeur avait posté une photo d’un beau jet privé, avec en légende ‘’Voyage à New-York pour faire grandir le hip hop’’. Une photo classique d’un rappeur, qui aurait très bien pu passer inaperçue, si seulement…

Si seulement un fan n’avait pas posté une photo du rappeur dans un avion de ligne tout ce qu’il y a de plus normal et peu cher. Ça n’est pas la première fois que Bow Wow prétend avoir de l’argent qu’il n’a pas, ou qu’il n’a plus en tout cas. Mais cette fois, la photo a vite fait le tour de la Toile, provoquant les moqueries des internautes.

Eh oui Bow Wow, classe éco pour toi !