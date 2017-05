‘’Zoo’’ de Kaaris repris à l’accordéon !

​Un remix venu d’ailleurs…

Vous connaissez les covers ? Ces vidéos sont de plus en plus nombreuses sur le net, on y voit des gens reprendre des tubes célèbres avec de nouveaux instruments, et souvent de nouvelles manières de chanter ou rapper les textes.

Cette fois, c’est probablement le remix le plus improbable de l’Histoire qu’on vous fait découvrir. Lors de l’Emission d’Antoine sur Canal +, un artiste a décidé de reprendre le morceau ‘’Zoo’’ de Kaaris, mais en le jouant à… l’accordéon !

Une performance surréaliste, mais qui réconciliera les fans de rap avec les amateurs de musique traditionnelle ! C'est ça la France d'aujourd'hui!