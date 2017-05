P.Diddy expert en rognage photo !

P.Diddy coupe les Jenner de la photo du Met Gala

La superstar a frappé fort en matière de recadrage photo, mais la question que tout le monde se pose, pourquoi Diddy coupe à chaque fois les Kardashians sur ses photos ?

On vous explique le contexte, en plein Met Gala, le businessman tape la pose sur la photo aux cotés de plusieurs grands noms du moment tels Wiz Khalifa, Travis Scott, Migos, Jaden Smith et les sœurs Jenner : Kendall et Kylie.

Néanmoins, P.Diddy tient à ne garder que ses potes sur la photo en retirant les deux sœurs Jenner, de trop selon lui.

De plus, le rappeur marque les hashtags #Teamlove et #blackexcellence en légende Instagram de quoi créer une certaine polémique.

En attendant, Internet et son humour fou lance l’hashtag #DiddyCrop, un phénomène qui enfin vient de trouver un nom.