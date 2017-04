IAM crie qu’ ‘’Ils ne savent pas’’ !

​Découvrez le dernier clip d’IAM, ‘’Ils ne savent pas’’ !

Encore un bon clip pour IAM ! Décidemment, l’album ‘’Rêvolution’’ aura été l’occasion pour le groupe Marseillais de travailler encore plus leurs clips, qui ont tous été bossés pour véhiculer les idées que le groupe veut faire passer.

Dans le clip de ‘’Ils ne savent pas’’, on voit AKH, Shurik’n et leurs camarades en sortes de soldats explorant une zone sinistrée, à la recherche d’un monde meilleur, qu’ils finissent par trouver grâce à leur lance-flamme et une certaine idée de la ‘’rêvolution’’.

Les marseillais revendiquent leur différence, dans un paysage rap trop souvent porté sur l’amusement, et dans un contexte politique plutôt morose.

Bref, toujours de bonnes idées chez IAM, on a hâte de les voir dans leur prochain clip. Qu’en pensez-vous ?