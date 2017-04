Générations signe sa meilleure audience depuis 5 ans !

Générations vous remercie de votre soutien !

Médiamétrie vient de publier les résultats de son étude intermédiaire ‘’126 000 Radio Ile-de-France’’ pour la période de janvier-mars 2017.

Dans un contexte difficile pour les radios musicales, Générations, la radio référence des musiques urbaines, s’impose, une fois de plus, dans le paysage radiophonique et signe sa meilleure audience depuis 5 ans ! (1) La Hip-Hop Soul Radio réunit désormais chaque jour 320 000 franciliens ! Soit un gain de +21 000 auditeur sur un an (2).

A noter également que le format urbain unique de Générations lui permet d’être l’un des médias les plus puissants sur la cible des milléniums.

Toute l’équipe de générations est fière de ses audiences et remercie tous ses auditeurs pour leur fidélité !

(1) Médiamétrie, enquête 120 000 IDF Janviers-Mars 2017, audience cumulée en milliers Lu Ve 5h-24h 13 ans et plus, comparatif vs aux vagues depuis 2012

(2) Médiamétrie, enquête 126 000 IDF Janviers-Mars 2017, audience cumulée Lu Ve 5h-24h, 13 ans et plus, comparatif vs Janviers-Mars 2016