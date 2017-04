Dj Khaled prépare une énorme tuerie !

​Le retour des morceaux à la Dj Khaled à 40 rappeurs ?

Dj Khaled se porte bien, entre son fils nouveau-né qui est déjà producteur, et les signatures de grosses stars comme Nas sur son label, on peut dire que tout va pour le mieux pour le producteur, qui prépare en ce moment ses nouveaux projets.

Parmi eux, un titre a particulièrement attiré notre attention : il s’agit du titre ‘’I’M The One’’, qui sortira le 28 avril prochain. La guest list est notamment plutôt incroyable : en effet, le Dj a invité ce qui se faisait de mieux en ce moment dans son carnet d’adresses, avec Lil Wayne, Chance The Rapper, Quavo et Justin Bieber.

Le son sera probablement sur le prochain album de Khaled, ‘’Grateful’’, dont la sortie est prévue pour le 19 mai prochain.