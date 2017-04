Chance the Rapper offre 100 000 dollars pour son anniversaire !

Le rappeur pense aux autres même le jour de ses 24 ans.

À l'occasion de son 24e anniversaire dimanche dernier, le rappeur de Chicago a fait un concert complet au "Studio Paris NightClub" intitulé "Chance the Birthday". Un live évènement en compagnie de Ludacris, T-Pain et Sesame Street's Big Bird ayant permis de recueillir 100 000 dollars pour son organisme de bienfaisance du nom de "SocialWorks".

Une association à but non lucratif qui vise à responsabiliser les jeunes à travers les arts, l'éducation et l'engagement civique tout en favorisant le leadership, l'accessibilité et la positivité chez les jeunes de Chicago.

Après avoir récolté plus de 100 000 dollars pour les sans-abris et un million de dollars dédié aux écoles publiques de Chicago, Chance the Rapper continue de donner de son temps et de sa personne sans rien en retour, même le jour de son anniversaire…un bel exemple à suivre !